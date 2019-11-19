Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA FINO ALLA TIBURTINA;
PROBLEMI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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