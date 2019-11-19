Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA;
QUALCHE DISAGIO PERMANE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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