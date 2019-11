Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO E’ SOSPESA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

E IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO;

RIGUARDO AGLI EVENTI ANCORA ATTIVI PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

SEMPRE VERSO IL CENTRO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

