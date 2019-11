Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO E’ SOSPESA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO;

