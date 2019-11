Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;

LEGGERI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO RALLENTATO PER UN INICIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO DIREZIONE PALIDORO;

SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA VIA GALLICANO E VIA MARMORELLE E, AVANTI, TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, È STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA – VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 15.30.

