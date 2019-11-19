Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;
LEGGERI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO PER UN INICIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO DIREZIONE PALIDORO;
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA VIA GALLICANO E VIA MARMORELLE E, AVANTI, TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, È STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA – VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 15.30.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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