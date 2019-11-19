Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA1, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E CASILINA;
TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA VIA CASSIA PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA TIVOLI TERME E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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