Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24;
SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA VIA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA FINO ALL’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral