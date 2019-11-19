Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SI PROCEDE A RILENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA;
SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO, TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO POI SULLA VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA FINO ALL’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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