Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE DEL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA VIA DEL MARE E CASSIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA;
SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA ANCORA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA FINO ALL’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INOLTRE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO CON LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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