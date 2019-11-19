Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA ROMA-FIUMICINO E AURELIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO IN USCITA;
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE APRILIA;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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