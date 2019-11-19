Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA CASILINA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA;
SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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