Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI.
PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA LAURENTINA;
RALLENTAMENTI RESIDUI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DI S. ALESSANDRO E COLLEVERDE IN USCITA;
SULLA VIA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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