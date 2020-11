Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 19 novembre 2020 ORE 19:35 FRANCESCO TITOTTO

RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30+000. PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI #ASTRALSPA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

🔴🚄 Linea #AV #RomaNapoli

#traffico rallentato SULLA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI per guasto tecnico ad #Anagni.

ritardi fino a 45 m inuti

➡ #Napoli

INCIDENTE SU VIA ANAGNINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE 77B PEDEMONTANA DEI CASTELLI IN DIREZIONE FRASCATI

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E SETTEVILLE NEI DUE SENSI

SULLA TANGENZIALE EST CODE IN GALLERIA GIOVANNI VENTIREESIMO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI

SULLA NOMENTANA ANCORA LUNGHE CODE TRA SAN BASILIO E COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO

CONTINUANO I LAVORI SULLA SALARIA CON DEVIAZIONE SULLE RAMPE DELL’INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

