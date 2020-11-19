Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 19 novembre 2020 ORE 19:35 FRANCESCO TITOTTO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30+000. PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI #ASTRALSPA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO
🔴🚄 Linea #AV #RomaNapoli
#traffico rallentato SULLA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI per guasto tecnico ad #Anagni.
ritardi fino a 45 m inuti
➡ #Napoli
INCIDENTE SU VIA ANAGNINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE 77B PEDEMONTANA DEI CASTELLI IN DIREZIONE FRASCATI
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
SULLA TANGENZIALE EST CODE IN GALLERIA GIOVANNI VENTIREESIMO IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI
SULLA NOMENTANA ANCORA LUNGHE CODE TRA SAN BASILIO E COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO
CONTINUANO I LAVORI SULLA SALARIA CON DEVIAZIONE SULLE RAMPE DELL’INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral