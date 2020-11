Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 19 novembre 2020 ORE 20:20 FRANCESCO TITOTTO

BUONASERA E BEN TROVATI ALLULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,

UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30+000. PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI #ASTRALSPA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

TRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI A SEGUITO DI UN GUASTO TECNICO AD ANAGNI ORMAI RISOLTO. RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI

SULLA NOMENTANA PERMANGONO RALLENTAMENTI SAN BASILIO E COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO

CONTINUANO I LAVORI SULLA SALARIA CON DEVIAZIONE SULLE RAMPE DELL’INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO MARITTIMO DI LAZIOMAR,

LA CORSA NAVE PONZA TERRACINA DI DOMANI MATTINA PREVISTA PER LE ORE 8 VIENE ANTICIPATA ALLE ORE 6

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.

PER IL OGGI è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO

Servizio fornito da Astral