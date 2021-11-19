Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO CON GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
DOVE IL TRAFFICO è INTENSO NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE A TRATTI
ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
SEMPRE VERSO IL CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA
FINO A VIA DEI DUE PONTI
PER CHI SI DIRIGE VERSO NAPOLI
SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE FROSINONE E CEPRANO
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE CIRCOLAZIONE LIMITATA A PONTE CASILINO, NON RAGGIUNGE FERMATA LAZIALI
RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI E’ DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE
È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral