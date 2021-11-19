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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2021 ore 07:30

di - 19 Novembre 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO CON GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    DOVE IL TRAFFICO è INTENSO NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CODE A TRATTI
    ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
    SEMPRE VERSO IL CENTRO
    INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA
    FINO A VIA DEI DUE PONTI
    PER CHI SI DIRIGE VERSO NAPOLI
    SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE FROSINONE E CEPRANO
    INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
    FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE CIRCOLAZIONE LIMITATA A PONTE CASILINO, NON RAGGIUNGE FERMATA LAZIALI
    RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
    RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI E’ DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE
    È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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