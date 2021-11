Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO CON GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE

DOVE IL TRAFFICO è INTENSO NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE A TRATTI

ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO

DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO

SEMPRE VERSO IL CENTRO

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA

FINO A VIA DEI DUE PONTI

PER CHI SI DIRIGE VERSO NAPOLI

SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI

PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE FROSINONE E CEPRANO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE CIRCOLAZIONE LIMITATA A PONTE CASILINO, NON RAGGIUNGE FERMATA LAZIALI

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI E’ DEVIATA FINO AL 3 DICEMBRE

È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE

