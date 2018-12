Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;

VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;

SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA TRIONFALE E AURELIA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA ORTE E GALLESE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA, CON RITARDI DEI TRENI FINO A 30 MINUTI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral