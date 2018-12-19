Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
IN DIREZIONE DELLA STESSA TANGENZIALE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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