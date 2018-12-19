Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO LUNGHE CODE DA TOR CERVARA FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
IN DIREZIONE DELLA STESSA TANGENZIALE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA TRIONFALE E AURELIA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DEI LAGHI FINO AL RACCORDO;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral