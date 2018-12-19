Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
NEL QUADRANTE SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA ORTE E GALLESE, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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