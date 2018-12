Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE FURIO CAMILLO; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI;

E IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA:

PERMANGONO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral