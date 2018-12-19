Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’:
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
E PROPRIO SULLA A24, DA QUESTA SERA E FINO AL 21 DICEMBRE CANTIERI ATTIVI PER LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE; GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO TRA LE 21.30 E LE 6 DEL MATTINO, CON CHIUSURA DELLA RAMPA DI ACCESSO AL RACCORDO ANULARE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL CASELLO DI ROMA EST, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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