Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA – TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA PRENESTINA UN INCIDENTE RALLENTA ILTRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLE MONFORTANI IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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