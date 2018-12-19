Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
RIMANENDO SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA VIA PORTUENSE IN DIREZIONE AEROPORTO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
PERCCORENDO LA VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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