Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
RIMANENDO SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA VIA PORTUENSE IN DIREZIONE AEROPORTO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA VIA TRIONFALE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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