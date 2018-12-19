Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18:15
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VIABILITA’ VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO A PROSSIMO AGGIORNAMENTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ SRATADEL
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