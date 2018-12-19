Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20:30
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VIABILITA’ VIABILITA’ VIABILITA’ LAZIO DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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