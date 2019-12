Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 7.20 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E NOMENTANA E PROSEGUENDO TRA CASSIA E BOCCEA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO, IL TUTTO IN DIREZIONE ROMA.

CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA DI SANTA COLOMBA IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE.SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA.

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN AUTOCARRO RIBALTATO DALLE ORE 07.00 E FINE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, IL TRAFFICO VERRA’ DEVIATO PER I MEZZI PROVENIENTI DA MONTALTO DI CASTRO AL KM 5+700, MENTRE PER I MEZZI PROVENIENTI DA CANINO AL KM 13+500.

