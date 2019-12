Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 17 DICEMBRE 2019 ORE 8.05 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA TERAMO, PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E AURELIA

LUNGHE CODE POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.

SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI PRATICA DI MARE E IL RACCORDO IN ENTRATA.

CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA E VIA DELLA SCAFA DIREZIONE FIUMICINO

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN AUTOCARRO RIBALTATO, IL TRAFFICO VERRA’ DEVIATO PER I MEZZI PROVENIENTI DA MONTALTO DI CASTRO AL KM 5+700, MENTRE PER I MEZZI PROVENIENTI DA CANINO AL KM 13+500.

PER IL MOMENTO DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral