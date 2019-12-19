Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 17 DICEMBRE 2019 ORE 8.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E AURELIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA ROMA FIUMICINO
RESTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRATA
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, SI CODE TRA VIA DI CERVARA E IL RACCORDO.
CODE SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN AUTOCARRO RIBALTATO, IL TRAFFICO VERRA’ DEVIATO PER I MEZZI PROVENIENTI DA MONTALTO DI CASTRO AL KM 5+700, MENTRE PER I MEZZI PROVENIENTI DA CANINO AL KM 13+500.
PER IL MOMENTO DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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