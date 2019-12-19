Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 9.05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E IL BIVIO DELL’A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO TRA LA CASILINA E LA ROMA FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA LA SALARIA E L’AURELIA
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
CODE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN ENTRATA
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO ANCHE PER INCIDENTE
SULLA VIA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN AUTOCARRO RIBALTATO, IL TRAFFICO VERRA’ DEVIATO PER I MEZZI PROVENIENTI DA MONTALTO DI CASTRO AL KM 5+700, MENTRE PER I MEZZI PROVENIENTI DA CANINO AL KM 13+500.
PER IL MOMENTO DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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