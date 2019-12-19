Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 9.35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA NOMENTANA E PROSEGUENDO TRA LA SALARIA E L’AURELIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E L’OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN CODA TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO IN ENTRATA
STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN AUTOCARRO RIBALTATO, IL TRAFFICO VERRA’ DEVIATO PER I MEZZI PROVENIENTI DA MONTALTO DI CASTRO AL KM 5+700, MENTRE PER I MEZZI PROVENIENTI DA CANINO AL KM 13+500.
PER ORA DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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