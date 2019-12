Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA NOMENTANA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO.

CODE SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO A SEGUITO DI CHIUSURA PER UN AUTOCARRO RIBALTATO

