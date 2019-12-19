Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRA
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA NETTUNENSE CODE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
PER ORA DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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