Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA

RESTIAMO SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA ANCHE PER INCIDENTE.

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI

PER IL MOMENTO DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

