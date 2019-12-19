Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA
RESTIAMO SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA ANCHE PER INCIDENTE.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI
PER IL MOMENTO DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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