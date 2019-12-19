Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
SULL’A1 ROMA NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI
CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO
TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’FORTEMENTE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI CASSINO
RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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