Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA ZONA OTTAVIA E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24 E DI NUOVO CODE TRA PRENESTINA E APPIA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

SULL’A1 ROMA NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI, USCITA CONSIGLIATA SAN CESAREO, PROSEGUIRE SULLA CASILINA E RIENTRARE A VALMONTONE

CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO

TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral