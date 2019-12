Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24 E DI NUOVO CODE TRA PRENESTINA E APPIA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, USCITA CONSIGLIATA PORTONACCIO

SULL’A1 ROMA NAPOLI, L’INCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO

CODE SULLA CASILINA PER INCIDENTE TRA LABICO E VALMONTONE NEI DUE SENSI

TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

