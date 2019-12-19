Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24 E DI NUOVO CODE TRA PRENESTINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, USCITA CONSIGLIATA PORTONACCIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI, L’INCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO
CODE SULLA CASILINA PER INCIDENTE TRA LABICO E VALMONTONE NEI DUE SENSI
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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