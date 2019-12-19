Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24 E DI NUOVO CODE TRA PRENESTINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA DA ROMA
CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SETTEVILLE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
CODE SULLA CASILINA PER INCIDENTE TRA LABICO E VALMONTONE NEI DUE SENSI
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA LA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA
CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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