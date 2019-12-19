Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 19 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA DA ROMA
CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SETTEVILLE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO NEI DUE SENSI
TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA
ASTRAL INFOMOBILITA’ E WILLIAMS TALARICO VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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