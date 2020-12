Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2020 ORE 10:20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALLA A1 ROMA – NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI

SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA

CODE ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI TRA VIA DI PRATICA E VIA NARO, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA PANTANO E FINOCCHIO

RAMMENTIAMO CHE SULLA SS675 UMBRO LAZIALE È CHIUSA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 59+500 E IL 60+600, IL DETTAGLIO DEI PERCORSI CONSIGLIATI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRAL.SPA

CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO OGGI E DOMANI DOMENICA 20 A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI FABRICA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI CATALANO E VITERBO È SOSPESA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. A CAUSA DI QUESTI INTERVENTI SULLA SP71 CORCHIANESE È CHIUSA TRA IL KM 0+000 E IL KM 2+000 FINO AL 21 DICEMBRE TRA LE 12:00 E LE 20:00

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: OGGI SABATO 19 LA NAVE VENTOTENE – FORMIA DELLE 15:00 VIENE POSTICIPATA ALLE 16:00

