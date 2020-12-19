Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2020 ORE 12:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA OSTIA ANTICA E LA STAZIONE LIDO CENTRO IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E LA VIA FLAMINIA NUOVA NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT
SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA PANTANO E FINOCCHIO
SI RALLENTA NEI DUE SENSI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA
CODE ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI TRA VIA DI PRATICA E VIA NARO
DISAGI E CODE ANCHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA CALVOSA LA MADONNA DELLA NEVE NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO OGGI E DOMANI DOMENICA 20 A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI FABRICA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI CATALANO E VITERBO È SOSPESA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. A CAUSA DI QUESTI INTERVENTI SULLA SP71 CORCHIANESE È CHIUSA TRA IL KM 0+000 E IL KM 2+000 FINO AL 21 DICEMBRE TRA LE 12:00 E LE 20:00
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI. COL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. COMBATTIAMO IL COVID 19 AGIAMO RESPONSABILMENTE
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral