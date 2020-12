Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2020 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON INCOLONNAMENTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E FLAMINIO; PER LAVORI URGENTI IN PIAZZA UNGHERIA, LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE-RISORGIMENTO NELLE DUE DIREZIONI; A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERA TRATTA;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, NEI GIORNI 24, 25, 26, 27 E 31 DICEMBRE, E NEI GIORNI 1, 2,3 5 E 6 GENNAIO, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; SARANNO VIETATI GLI SPOSTAMENTI NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

