Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 08:30

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, AL MOMENTO SEGNALIAMO SOLO BREVI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E L’USCITA STRAMPELLI VERSO LATINA

RICORDIAMO CHE OGGI DALLE 9 ALLE 22 E’ ATTIVO SU TUTTA OLA RETE AUTOSTRADALE IL BLOCCO ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO , SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA ROMA PISA PER ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA A LIVORNO. VIENE RIMODULATA L’OFFERTA DEGLI INTERCITY E FRECCIA BIANCA

MENTRE A ROMA RIPRISTINATO IL SERVIZIO ANCHE DEL TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA A SEGUITO DEI LAVORI DEI GIORNI

SCORSI. LA LINEA SI AGGIUNGE ALLA 19 E ALLA LINEA 2, TORNATE REGOLARI NELLA GIORNATA DI IERI

RESTIAMO NELLA CAPITALE

STAMANE CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI E NELL’AMBITO DEL PIANO DI NATALE DELLA MOBILITÀ, ATTIVAZIONE ANCHE IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRIDENTE DALLE 6,30 FINO A QUESTA SERA

PER GLI EVENTI DI OGGI

A FIUMICINO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RE DI PUGLIA, PER UNA SAGRA E DALLE 10.00 AL VIA LA CORSA DI NATALE CHE ATTRAVERSERÀ LA CITTADINA CON CHIUSURE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

