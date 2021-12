Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

NELLA CAPITALE OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI E NELL’AMBITO DEL PIANO DI NATALE DELLA MOBILITÀ, ATTIVAZIONE ANCHE IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRIDENTE FINO AL TARDO POMERIGGIO

SEGNALIAMO VEICOLI IN PANNE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN ENTRAMBI E CASI IN DIREZIONE FIRENZE

VEICOLO IN PANNE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral