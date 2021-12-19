Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 18.50 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. CODE PER CURIOSI IN SENSO OPPOSTO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA FLAMINIA E DALLA A24 A VIA APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA LAURENTINA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA OSTIENSE DA ACVILIA A VITINIA IN DIREZIONE ROMA
SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E CENTRO TRE DENARI DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OGIATA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO.
Servizio fornito da Astral