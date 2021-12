Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 18.50 FEDERICO DI LERNIA

INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. CODE PER CURIOSI IN SENSO OPPOSTO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALTEZZA FLAMINIA E DALLA A24 A VIA APPIA

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA LAURENTINA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA OSTIENSE DA ACVILIA A VITINIA IN DIREZIONE ROMA

SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI SAN NICOLA E CENTRO TRE DENARI DIREZIONE ROMA

SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OGIATA NELLE DUE DIREZIONI

