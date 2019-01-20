Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE SUL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE, COMUNQUE,
RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO PER LA I BANCHI DI NEBBIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA
DOVE LA VISIBILITA’ E’ DI 70 METRI
MENTRE SULLA A12 SI RILEVA PIOGGIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E L’AURELIA
COSI’ PURE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
E SULLA A1 FIRENZE-ROMA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CEPRANO
GUIDATE CON PRUDENZA!
RICORDIAMO CHE QUESTA DOMENICA E’ ATTIVO IL BLOCCO IN FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI
DALLE 07.30 ALLE 20.30
IL FERMO INTERESSA MOTO E MOTORINI 0 E 1, AUTO, A BENZINA E DIESEL, FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
PER IL DETTAGLIO SULLE DEROGHE SUL INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
E’ TUTTO
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