Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE RIGUARDO AL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

CAMBIAMO ARGOMENTO

SEMPRE RICORDIAMO CHE QUESTA DOMENICA E’ ATTIVO IL BLOCCO IN FASCIA VERDE

PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI

DALLE 07.30 ALLE 20.30

IL FERMO INTERESSA MOTO E MOTORINI 0 E 1, AUTO, A BENZINA E DIESEL, FINO ALLA CATEGORIA EURO 2

PER IL DETTAGLIO SULLE DEROGHE SUL INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

CONFERMATO AL MOMENTO LO SCIOPERO DI 4 ORE

DEL TRASPORTO PUBBLICO DI DOMANI LUNEDI’ 21 GENNAIO NELLA RETE GESTITA DA COTRAL

SARANNO GARANTITE TUTTE LE CORSE FINO ALLE ORE 8.30 E QUELLE ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO

DUNQUE, A PARTIRE DALLE 12.30

SERVIZIO REGOLARE NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral