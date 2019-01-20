Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE RIGUARDO AL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
CAMBIAMO ARGOMENTO
SEMPRE RICORDIAMO CHE QUESTA DOMENICA E’ ATTIVO IL BLOCCO IN FASCIA VERDE
PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI
DALLE 07.30 ALLE 20.30
IL FERMO INTERESSA MOTO E MOTORINI 0 E 1, AUTO, A BENZINA E DIESEL, FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
PER IL DETTAGLIO SULLE DEROGHE SUL INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
CONFERMATO AL MOMENTO LO SCIOPERO DI 4 ORE
DEL TRASPORTO PUBBLICO DI DOMANI LUNEDI’ 21 GENNAIO NELLA RETE GESTITA DA COTRAL
SARANNO GARANTITE TUTTE LE CORSE FINO ALLE ORE 8.30 E QUELLE ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO
DUNQUE, A PARTIRE DALLE 12.30
SERVIZIO REGOLARE NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral