Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A PRIMA PORTA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBERINA IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A MORLUPO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA STRADA PROVINCIALE 17 VIA SAN MICHELE NELLE DUE DIREZIONI
A FORMELLO SI STA IN CODA IN VIA UMBERTO I° TRA VIA MARTIRI D’UNGHERIA E VIA REGINA MARGHERITA NEI DUE SENSI
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA VIA CASILINA RALLENTAMENTI A VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI VIA GENNAZZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO è TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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