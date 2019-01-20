Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO AD ANGUILLARA, PERCORRENDO LA VIA ANGUILLARESE SI STA IN CODA TRA VIA CAMPO MARINARO E VIA ANDREA DORIA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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