Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA ED ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME ALL’ALTEZZA DI VIA CONSOLINI IN DIREZIONE ROMA
MENTRE A VILLANOVA TRAFFICO RALLENTAto IN VIA MREMMANA INFERIORE IN DIREZIONE GUIDONIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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